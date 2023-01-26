Андрей Рублев вошел в совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев стал членом совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается в четверг на сайте организации.
Помимо теннисиста из России, в совет вошли Григор Димитров (Болгария), Педро Мартинес и Бернабе Сапата Мираллес (оба – Испания), Уэсли Колхоф (Нидерланды), Харри Хелиоваара (Финляндия), Педро Качин (Аргентина), Мэтт Эбден (Австралия), Даниэль Вальверду, Николас Перейра (оба – Венесуэла).
В настоящий момент Рублев занимает в рейтинге ATP шестое место – наивысшее среди россиян.