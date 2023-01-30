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Джокович вновь возглавил мировой рейтинг, Медведев выбыл из топ-10

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Завершившийся 29 января в Мельбурне турнир Большого шлема Australian Open внес значительные изменения в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник.

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На первое место с четвертого поднялся триумфатор соревнования в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович, ранее продолжительное время возглавлявший рейтинг. На второе место опустился испанец Карлос Алькарас, пропустивший Australian Open из-за травмы. На третью строчку с четвертой поднялся проигравший Джоковичу в финале греческий теннисист Стефанос Циципас.

С третьего на четвертое место опустился норвежец Каспер Рууд. С шестого на пятое поднялся россиянин Андрей Рублев.

На четыре строчки опустился испанец Рафаэль Надаль, теперь он располагается на шестом месте. Седьмое продолжает удерживать канадец Феликс Оже-Альяссим. На одну позицию поднялись американец Тейлор Фриц и датчанин Хольгер Руне, которые теперь находятся на восьмом и девятом местах. Замыкает первую десятку поляк Хуберт Хуркач.

Экс-первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, выбывший после третьего круга Australian Open, лишился места в топ-10. Он опустился на четыре строчки и теперь находится на 12-м месте.

Топ-10 рейтинга ATP:

  1. Новак Джокович (Сербия)
  2. Карлос Алькарас (Испания)
  3. Стефанос Циципас (Греция)
  4. Каспер Рууд (Норвегия)
  5. Андрей Рублев (Россия)
  6. Рафаэль Надаль (Испания)
  7. Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  8. Тейлор Фриц (США)
  9. Хольгер Руне (Дания)
  10. Хуберт Хуркач (Польша)
теннис
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