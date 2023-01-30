Джокович вновь возглавил мировой рейтинг, Медведев выбыл из топ-10
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Завершившийся 29 января в Мельбурне турнир Большого шлема Australian Open внес значительные изменения в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник.
На первое место с четвертого поднялся триумфатор соревнования в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович, ранее продолжительное время возглавлявший рейтинг. На второе место опустился испанец Карлос Алькарас, пропустивший Australian Open из-за травмы. На третью строчку с четвертой поднялся проигравший Джоковичу в финале греческий теннисист Стефанос Циципас.
С третьего на четвертое место опустился норвежец Каспер Рууд. С шестого на пятое поднялся россиянин Андрей Рублев.
На четыре строчки опустился испанец Рафаэль Надаль, теперь он располагается на шестом месте. Седьмое продолжает удерживать канадец Феликс Оже-Альяссим. На одну позицию поднялись американец Тейлор Фриц и датчанин Хольгер Руне, которые теперь находятся на восьмом и девятом местах. Замыкает первую десятку поляк Хуберт Хуркач.
Экс-первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, выбывший после третьего круга Australian Open, лишился места в топ-10. Он опустился на четыре строчки и теперь находится на 12-м месте.
Топ-10 рейтинга ATP:
- Новак Джокович (Сербия)
- Карлос Алькарас (Испания)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Андрей Рублев (Россия)
- Рафаэль Надаль (Испания)
- Феликс Оже-Альяссим (Канада)
- Тейлор Фриц (США)
- Хольгер Руне (Дания)
- Хуберт Хуркач (Польша)