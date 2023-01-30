Аргентинский футболист "Бенфики" Конти перешел в "Локомотив"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Аргентинский защитник португальской "Бенфики" Херман Конти стал игроком "Локомотива", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Локомотив" и аргентинский защитник Херман Конти заключили соглашение сроком на два с половиной года. Игрок будет выступать за "Локомотив" под номером 30", - говорится в сообщении.

Конти стал игроком "Бенфики" в 2018 году и стал в ее составе чемпионом Португалии. После этого 28-летний футболист несколько раз уезжал в аренду - в мексиканский "Атлас", а также в бразильские "Баия" и "Америка Минейро".

В сезоне-2021/22 в составе "Америки" Конти принял участие в 38 матчах, в которых забил один мяч. Всего в профессиональной карьере у него 231 игра, 10 голов и четыре результативные передачи.