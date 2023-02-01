Даниил Квят выступит на чемпионате мира по гонкам на выносливость

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывший пилот "Формулы-1" россиянин Даниил Квят вошел в состав PREMA Racing на участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2023 году, сообщает пресс-служба итальянской команды.

"Это очень захватывающая часть моей карьеры – присоединиться к PREMA и вместе участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA", - сказал 28-летний Квят.

"Команда известна своими предыдущими успехами, и теперь она также стремится покорить мир гонок на выносливость. Я очень рад быть частью этого и очень мотивирован, чтобы сделать все возможное, чтобы попытаться занять лидирующие позиции", - заявил спортсмен.

Квят считается самым успешным российским гонщиком в истории "Формулы-1", он трижды попадал на подиум и в общей сложности набрал 202 очка.