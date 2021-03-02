Квят стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Alpine

Гонщик Даниил Квят Фото: Peter Fox/Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с командой Alpine, которая будет выступать в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1".

"Даниил Квят присоединился к команде Alpine F1 в качестве резервного пилота", - говорится в сообщении.

📣 Daniil Kvyat joins Alpine F1 Team as Reserve Driver



Daniil Kviat 🇷🇺

Alpine F1 Team Reserve Driver pic.twitter.com/sbBpVN7U0f — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 2, 2021

Квят выступает в "Формуле-1" с 2014 года, он выступал за команды Toro Rosso, Red Bull, Alpha Tauri. Лучшим его финишем является второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Также Россию в "Формуле-1" представляли Виталий Петров и Сергей Сироткин. В сезоне-2021 в "Формуле-1" в качестве боевого пилота дебютирует Никита Мазепин, он подписал контракт с Haas.