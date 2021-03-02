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Квят стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Alpine

Квят стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Alpine
Гонщик Даниил Квят
Фото: Peter Fox/Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с командой Alpine, которая будет выступать в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1".

"Даниил Квят присоединился к команде Alpine F1 в качестве резервного пилота", - говорится в сообщении.

Квят выступает в "Формуле-1" с 2014 года, он выступал за команды Toro Rosso, Red Bull, Alpha Tauri. Лучшим его финишем является второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Также Россию в "Формуле-1" представляли Виталий Петров и Сергей Сироткин. В сезоне-2021 в "Формуле-1" в качестве боевого пилота дебютирует Никита Мазепин, он подписал контракт с Haas.

автоспорт Формула-1 Даниил Квят

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