ОКР поддержал позицию экспертов ООН о недопустимости дискриминации россиян

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России приветствует заявление независимых международных экспертов ООН по правам человека, которые ранее заявили о недопустимости дискриминации российских спортсменов по национальному признаку, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Заявление независимых экспертов ООН по правам человека и недопущении дискриминации полностью подтверждает изначальную твердую позицию Олимпийского комитета России о том, что рекомендации МОК, принятые в феврале 2022 года о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях, а затем и действия международных спортивных федераций являлись дискриминационными и нарушающими фундаментальные принципы Олимпийского движения", - написал Поздняков в своем телеграм-канале.

"Мы по-прежнему твердо убеждены, что российские спортсмены должны быть допущены к участию в международных соревнованиях на равных условиях со спортсменами из других стран без каких-либо дополнительных условий и ограничений. Именно на это сделан акцент в заявлении экспертов ООН, которые призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности, а Олимпийское сообщество соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию", - добавил он.

Глава ОКР отметил, что эксперты "четко указали на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к их участию в соревнованиях. Как было справедливо замечено экспертами ООН, "указанное условие открывает дверь для давления и интерпретаций".

"Со своей стороны, ОКР полностью поддерживает и разделяет эту позицию и настаивает на том, чтобы МСФ отказались от любых дискриминационных действий по отношению к российским спортсменам исключительно по причине их национальности. Мы исходим именно из этого", - заключил Поздняков.

Накануне в опубликованном заявлении экспертов ООН была осуждена позиции Международного олимпийского комитета, который в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В докладе экспертов рекомендации МОК были названы недопустимыми и дискриминирующими.