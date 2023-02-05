Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в последнем поединке в карьере

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Главный бой турнира Bellator 290 состоялся в Лос-Анджелесе утром по московскому времени и завершился в первом раунде: Бейдер нокаутировал россиянина. В результате 39-летний американский спортсмен защитил звание чемпиона.

Ранее соперники встречались в январе 2019 года в Лос-Анджелесе. Тогда американский боец победил Емельяненко-старшего техническим нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда. Это принесло Бейдеру статус чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Для 46-летнего Емельяненко бой против Бейдера был заключительным в карьере.

Первый бой Федора Емельяненко в смешанных единоборствах прошел 18 августа 2000 года в Туле, тогда россиянин в первом раунде удушающим приемом одолел представителя Грузии Левона Лагвилаву. После этого он одержал еще три победы, а первым, кто смог победить Емельяненко, оказался японец Цуеси Косака. Бой в Осаке 22 декабря 2000 года был остановлен в первом раунде в связи с техническим нокаутом.

В общей сложности Емельяненко одержал в смешанных единоборствах 40 побед и потерпел семь поражений.

Что касается Бейдера, он выиграл 31 бой при семи поражениях.