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РУСАДА через суд требовало от бывшего и.о. гендира более 5 млн рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) через суд требует компенсацию в размере более 5 млн рублей от бывшего исполняющего обязанности генерального директора Михаила Буханова, сообщается в электронной картотеке арбитражных дел.

В арбитражный суд поступило заявления РУСАДА к Буханову о взыскании убытков в размере 5 204 703 руб.

Предварительное судебное заседание запланировано на 13 февраля.

Буханов занимал должность исполняющего генерального директора РУСАДА августа 2020 года по декабрь 2021 года.

РУСАДА
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