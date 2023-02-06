World Athletics выдала шестерым россиянам нейтральный статус на 2023 год

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциация выдала шестерым россиянам нейтральный статус для участия в турнирах в 2023 году, сообщает пресс-служба World Athletics.

Разрешение получили: Никита Анищенков (прыжок в высоту), Артем Чермошанский (прыжок в длину), Максим Пьянзин (ходьба), Никита Курбанов (прыжок в высоту), Данил Чечела (прыжок в длину) и Марина Ковалева (длинные дистанции).

Спортсмены, имевшие нейтральный статус на 2022 год, могут продолжать участвовать в соревнованиях на условиях, обозначенных в решении Совета WA от 1 марта 2022 года, до дальнейшего уведомления WA.

Нейтральный статус ранее был продлен 73 спортсменам, которые получили его на 2022 год.