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World Athletics выдала шестерым россиянам нейтральный статус на 2023 год

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциация выдала шестерым россиянам нейтральный статус для участия в турнирах в 2023 году, сообщает пресс-служба World Athletics.

В миреWorld Athletics продлила на 2023 год нейтральный статус для россиянЧитать подробнее

Разрешение получили: Никита Анищенков (прыжок в высоту), Артем Чермошанский (прыжок в длину), Максим Пьянзин (ходьба), Никита Курбанов (прыжок в высоту), Данил Чечела (прыжок в длину) и Марина Ковалева (длинные дистанции).

Спортсмены, имевшие нейтральный статус на 2022 год, могут продолжать участвовать в соревнованиях на условиях, обозначенных в решении Совета WA от 1 марта 2022 года, до дальнейшего уведомления WA.

Нейтральный статус ранее был продлен 73 спортсменам, которые получили его на 2022 год.

World Athletics
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