"Спартак" разгромил "Краснодар" на Зимнем кубке РПЛ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:0 обыграли "Краснодар" во втором туре проходящего в ОАЭ розыгрыша Зимнего кубка Российской премьер-лиги.

Голы провели Павел Мелешин (22 минута), Антон Зиньковский (58), Шамар Николсон (81), Кейта Бальде (83, с пенальти).

В турнире принимают участие четыре команды. Ранее в понедельник "Сочи" со счетом 3:0 нанес поражение "Ростову". Отличились Никита Бурмистров (11), Лука Джорджевич (16), Владислав Сарвели (58).

После двух туров лидирует "Спартак" (5 очков), далее идут "Краснодар", "Сочи" (по 3), "Ростов" (1).

По регламенту за победу в основное время команда получает 3 очка, за поражение – 0. В случае ничьи назначается серия пенальти, за победу в которой команда заработает 2 очка, за поражение – 1.