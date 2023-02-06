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Гол Кокорина помог "Арису" выиграть у "Доксы" в матче чемпионата Кипра

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин провел гол в домашнем матче 22-го тура чемпионата Кипра по футболу против "Доксы".

На 50-й минуте он реализовал пенальти, что позволило "Арису" отыграться. В оставшееся время команда смогла вырвать победу – 2:1.

31-летний Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", в "Арисе" они играет на правах аренды. В составе "Ариса" Кокорин к настоящему моменту забил 8 мячей.

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