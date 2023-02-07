Российский боксер Гассиев проведет бой с непобежденным американцем
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Экс-чемпион по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев встретится на ринге с американцем Майком Балогуном, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Поединок пройдет 3 марта в Ереване.
На счету 29-летнего Гассиева на профессиональном ринге 29 побед (22 – нокаутом) при одном поражении. Имеющий опыт карьеры в американском футболе 39-летний Майк Балогун провел 20 боев и все выиграл (16 – нокаутом).