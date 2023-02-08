Члену команды чемпиона UFC Махачева пригрозили штрафом за кормление квокки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Представитель команды чемпиона UFC российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева может быть оштрафован в Австралии за нарушение правопорядка, сообщает Perth Now.

Поводом для санкций рассматривается кормление им квокки во время прогулки по острову Роттнест. Кормление этого вида животных запрещено, поскольку любая пища с рук для квокки может нанести вред. Единственное жизнеспособное питание для нее – самостоятельно добытая пища.

Достоянием гласности факт кормления квокки стал благодаря видео, выложенному Махачевым в соцсетях. Вскоре видео было удалено.

За такое нарушение правопорядка в Австралии полагается штраф в размере 300 долларов.

В ночь на 12 февраля в австралийском Перте состоится турнир UFC 284, главным событием которого будет титульный поединок Махачева против австралийца Александра Волкановски.

22 октября нынешнего года 31-летний Махачев стал чемпионом UFC, победив бразильца Чарльза Оливейру. Для россиянина это 23-я победа в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении.

В свою очередь 34-летний Волкановски выиграл в смешанных единоборствах 25 боев, потерпел одно поражение. Он – чемпион UFC в полулегком весе.