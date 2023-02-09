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ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур

ЧМ-2025 по водным видам спорта перенесен из Казани в Сингапур
Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация плавания (FINA) сообщила, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Сингапуре.

Ранее соревнование планировалось провести в Казани.

Сроки проведения чемпионата еще не определены.

Соревнование включает в себя шесть водных видов спорта: плавание, водное поло, прыжки в воду, синхронное плавание, плавание на открытой воде и хай-дайвинг.

Ожидается, что в чемпионате мира примут участие более 2500 спортсменов, представляющих 209 национальных федераций.

Казань была объявлена столицей проведения чемпионата-2025 в 2019 году. В 2015 году город уже проводил чемпионат мира по водным видам спорта.

Казань плавание
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