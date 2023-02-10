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Первая ракетка России Касаткина проиграла в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина в 1/4 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ) уступила Чжэн Циньвэнь из КНР.

Результат противостояния - 6:1, 6:2 в пользу Чжэн Циньвэнь.

Касаткина в рейтинге Женской теннисной Ассоциации (WTA) занимает восьмое место, что является лучшим показателем среди российских спортсменок. Также Касаткина была первой сеяной на турнире.

В полуфинале Чжэн Циньвэнь (29-й номер рейтинга) встретится с победительницей российского четвертьфинала между Вероникой Кудерметовой (11) и Людмилой Самсоновой (19).

Соревнования в ОАЭ Mubadala Abu Dhabi Open-2023 относятся к категории WTA-500 и имеют призовой фонд свыше 780 тыс. долларов. Победительница получит более 120 тыс. долларов и 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Первой и единственной чемпионкой турнира в Абу-Даби является белоруска Арина Соболенко, которая выиграла его в 2021 году, нанеся в финале поражение россиянке Веронике Кудерметовой. В 2022 году Mubadala Abu Dhabi Open не проводился. В 2023 году он вернулся взамен петербургского St. Petersburg Ladies Trophy.

теннис Дарья Касаткина
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