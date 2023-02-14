Ислам Махачев остался на втором месте в общем рейтинге UFC
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев сохранил за собой вторую строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщается на сайте UFC.
Лидерство, несмотря на поражение от Махачева, сохранил австралиец Александр Волкановски.
12 февраля Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над Волкановски. Победа россиянина на турнире UFC 284 в Перте присуждена единогласным решением судей. При этом Волкановски владеет чемпионским поясом в полулегком весе.