Поиск

Ислам Махачев остался на втором месте в общем рейтинге UFC

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев сохранил за собой вторую строчку в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщается на сайте UFC.

Лидерство, несмотря на поражение от Махачева, сохранил австралиец Александр Волкановски.

12 февраля Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над Волкановски. Победа россиянина на турнире UFC 284 в Перте присуждена единогласным решением судей. При этом Волкановски владеет чемпионским поясом в полулегком весе.

UFC смешанные единоборства Ислам Махачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная России по футболу сыграет с Ираном в марте

Сборная России по футболу сыграет с Ираном в марте

"Боруссия" победила "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

СКА выиграл Кубок континента КХЛ

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Чемпион UFC Махачев попал под угрозу дисквалификации из-за капельницы

"Бавария" победила ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-президент Международной федерации хоккея будет выращивать яблоки на Кубани

Павлюченко передумал возобновлять карьеру

Павлюченко передумал возобновлять карьеру

Российских прыгунов в воду пригласили участвовать в соревнованиях в Азии

Российских прыгунов в воду пригласили участвовать в соревнованиях в Азии

НХЛ признала россиянина Панарина лучшим игроком недели

НХЛ признала россиянина Панарина лучшим игроком недели
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });