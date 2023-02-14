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CAS рассмотрит жалобу на отстранение российских биатлонистов 21 марта

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит апелляцию Союза биатлонистов России на отстранение россиян от международных соревнований 21 марта, сообщает пресс-служба CAS.

СБР подал жалобу на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить россиян в марте 2022 года.

СпортМеждународный союз биатлонистов сохранил отстранение для россиян и белорусовЧитать подробнее

Международный олимпийский комитет в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.

В феврале 2023 года президент МОК Томас Бах, касаясь вопроса отстранения российских и белорусских атлетов, заявил, что правительства не должны решать вопрос о допуске или недопуске спортсменов к международным соревнованиям. Ранее министры спорта ряда стран высказались за недопуск россиян и белорусов до Олимпиады 2024 года в Париже. Министр спорта Олег Матыцин осудил подобные желания коллег из ряда стран.

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