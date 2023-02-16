"Спартак" победил московское "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" нанес поражение столичному "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на льду "Спартака" в столичном "Мегаспорте" завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

14 февраля "Спартак" в домашнем матче уступил "Динамо". Всего в "регулярке" текущего сезона команды сыграли пять раз, где динамовцы побеждали трижды. Шестая и последняя встреча между командами в регулярном чемпионате запланирована на 26 февраля.

В Западной конференции КХЛ "Динамо", ранее обеспечившее себе выход в плей-офф, занимает пятое место (82 очка). "Спартак" борется за зону плей-офф, команда находится на девятой строчке (62). От минского "Динамо", которое идет на восьмой позиции, "Спартак" отстает на три балла, имея игру в запасе.