Матч "Барселона" - МЮ побил рекорд Лиги Европы по посещаемости

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Матч Лиги Европы УЕФА между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" на стадион "Камп Ноу" в Испании стал самым посещаемым за всю историю турнира, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Общее число зрителей, пришедших на игру, составило 90255. Это почти на 10 тыс. человек больше по сравнению с предыдущим рекордом. Он был установлен на матче Лиги Европы "Тоттенхэм" - "Гент" на английском стадионе "Уэмбли" в 2017 году: 80465 зрителей.

Матч "Барселона" - МЮ, как и "Тоттенхэм" - "Гент", завершился со счетом 2:2.