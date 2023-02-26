Победитель всероссийских детских соревнований по ВМХ погиб в ДТП
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Федерация велоспорта России сообщила о смерти в ДТП победителя всероссийских детских соревнований по ВМХ-рейсу.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб Аким Левченко. На этой неделе он победил во всероссийских соревнованиях по ВМХ-рейсу в Саранске в возрастной категории 13-14 лет", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.
Федерация выразила соболезнования семье, близким и друзьям спортсмена.