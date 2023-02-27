Джокович установил рекорд по числу недель на вершине ATP

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована на сайте ATP в понедельник.

В результате общее число недель, которые Джокович проводит в статусе первой ракетки мира, достигло 378. Это – новый рекорд в мировом теннисе. Предыдущее высшее достижение принадлежало немке Штеффи Граф (377).

На третьем месте по этому показателю находится чешско-американская теннисистка Мартина Навратилова (332), на четвертом – американка Серена Уильямс, на пятом – швейцарец Роджер Федерер (310).

Впервые Джокович возглавил мировой рейтинг 4 июля 2011 года в возрасте 24 лет. С 7 июля 2014 по 6 ноября 2016 года он провел в статусе первой ракетки 122 недели подряд.

Джокович – победитель 22-х турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Медведев поднялся на седьмое место

Между тем, россиянин Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись с восьмого на седьмое место. Его подъему предшествовал триумф Медведева на турнире категории ATP 250 в Дохе.

При этом россиянин обошел испанца Рафаэля Надаля, опустившегося на две – до восьмой – строчки. С пятого не шестое место опустился россиянин Андрей Рублев. С седьмого на пятое поднялся американец Тейлор Фриц.