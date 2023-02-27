Поиск

Карпин не исключил появления Малкома и Клаудиньо в сборной России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бразильские футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо, получившие гражданство РФ, могли бы усилить состав сборной России, считает ее главный тренер Валерий Карпин.

СпортФутболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком стали гражданами РФФутболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком стали гражданами РФЧитать подробнее

"Любой тренер скажет, что чем больше будет футболистов высокого качества, которые могут играть за сборную, тем лучше для всех. Правильно? Ну и все. Примеров Марио Фернандеса (бразилец играл за сборную России, получив российский паспорт – ИФ) во всем мире полно. Даже за сборную Испании, у которой нет особых проблем с футболистами, играют бразильцы", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

"А почему нет?" - отреагировал Карпин на вопрос, могут ли Малком и Клаудиньо получить вызов в сборную России.

О том, что Малком и Клаудиньо стали гражданами РФ, стало известно 24 февраля. 26-летний Клаудиньо выступает за "Зенит" с 2021 года. Игрок провел 50 матчей за "сине-бело-голубых", в которых забил 13 мячей. 25-летний Малком играет за петербургскую команду с 2019 года. В его активе 98 матчей за "Зенит", в которых он забил 29 мячей.

Помимо Фернандеса, в сборной России были задействованы его соотечественники нападающий Ари, вратарь Маринато Гилерме.

футбол Валерий Карпин Малком Клаудиньо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Джокович установил рекорд по числу недель на вершине ATP

Оформивший хет-трик Капризов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин сократил до 81 гола отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 81 гола отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Очки Кузнецова и Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Рейнджерс" в НХЛ

Роналду оформил хет-трик в матче за "Аль-Наср"

Роналду оформил хет-трик в матче за "Аль-Наср"

Даниил Медведев выиграл турнир АТР-250 в Дохе

Даниил Медведев выиграл турнир АТР-250 в Дохе

"Зенит" обыграл "Волгу" в четвертьфинале Кубка России по футболу

Медведев вышел в финал турнира АТР-250 в Дохе, где сыграет с Марреем

Медведев вышел в финал турнира АТР-250 в Дохе, где сыграет с Марреем

Футболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком стали гражданами РФ

Футболисты "Зенита" Клаудиньо и Малком стали гражданами РФ

CAS зарегистрировал жалобы ISU и ВАДА на решение РУСАДА по делу Валиевой

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });