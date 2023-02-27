Карпин не исключил появления Малкома и Клаудиньо в сборной России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бразильские футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо, получившие гражданство РФ, могли бы усилить состав сборной России, считает ее главный тренер Валерий Карпин.

"Любой тренер скажет, что чем больше будет футболистов высокого качества, которые могут играть за сборную, тем лучше для всех. Правильно? Ну и все. Примеров Марио Фернандеса (бразилец играл за сборную России, получив российский паспорт – ИФ) во всем мире полно. Даже за сборную Испании, у которой нет особых проблем с футболистами, играют бразильцы", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

"А почему нет?" - отреагировал Карпин на вопрос, могут ли Малком и Клаудиньо получить вызов в сборную России.

О том, что Малком и Клаудиньо стали гражданами РФ, стало известно 24 февраля. 26-летний Клаудиньо выступает за "Зенит" с 2021 года. Игрок провел 50 матчей за "сине-бело-голубых", в которых забил 13 мячей. 25-летний Малком играет за петербургскую команду с 2019 года. В его активе 98 матчей за "Зенит", в которых он забил 29 мячей.

Помимо Фернандеса, в сборной России были задействованы его соотечественники нападающий Ари, вратарь Маринато Гилерме.