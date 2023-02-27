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Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи по футболу

Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи по футболу
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий специалист Юрген Клинсманн занял пост главного тренера сборной Южной Кореи, сообщается на сайте Корейской футбольной ассоциации.

Соглашение будет действовать до окончания чемпионата мира-2026.

Заработная плата 58-летнего Клинсманна не разглашается по соглашению сторон, тренерский штаб будет сформирован позднее. Ожидается, что дебют Клинсманна в должности главного тренера сборной Южной Кореи придется на товарищескую игру против национальной команды Колумбии 24 марта.

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"Я очень счастлив и для меня большая честь быть главным тренером сборной Кореи по футболу. Я прекрасно понимаю, что сборная Кореи на протяжении длительного времени постоянно развивается и дает результаты. Для меня большая честь идти по стопам великих тренеров, руководивших сборной Кореи, от Гуса Хиддинка до Паулу Бенту. Сделаю все возможное, чтобы добиться успешных результатов на предстоящем Кубке Азии и чемпионате мира 2026 года", сказал Клинсманн.

Клинсманн ранее тренировал мюнхенскую "Баварию", а также сборные Германии и США. С немецкой национальной командой он выиграл бронзу ЧМ-2006 и Кубка конфедераций 2005 года, со сборной США - Кубок КОНКАКАФ в 2013 году.

В качестве игрока он выступал за "Штутгарт", "Интер", "Монако", "Тоттенхэм", "Баварию" и "Сампдорию". Карьеру игрока он завершил в США в составе клуба "Ориндж Каунти".

Вместе со сборной Германии, будучи игроком, он стал чемпионом мира в 1990 году и выиграл чемпионат Европы в 1996 году.

футбол Южная Корея Юрген Клинсманн
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