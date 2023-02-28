Поиск

ЦСКА стал полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России по футболу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА по сумме двух матчей обыграли "Краснодар" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Спорт"Спартак" победил "Локомотив" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка РоссииЧитать подробнее

Второй матч проходил в Краснодаре во вторник, его выиграли хозяева поля - 1:0. Победу "Краснодару" принес точный удар Эдуарда Сперцяна (50-я минута).

Первая встреча (23 февраля), однако, завершилась в пользу ЦСКА со счетом 3:0.

ЦСКА выиграл двухматчевое противостояние с результатом 3:1 и пробился в полуфинал Пути РПЛ.

"Краснодар" продолжит бороться за трофей в Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак".

футбол Кубок России по футболу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Исторический маневр. Федерация шахмат России перешла в Азию

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России включена в состав Азиатской шахматной федерации

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА

"Спартак" победил "Локомотив" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным

"Монако" объявил о продлении контракта с Головиным

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае

Российский теннисист Рублев стартовал с победы на турнире АТР-500 в Дубае

Чемпион России по футболу Жо завершил карьеру

Чемпион России по футболу Жо завершил карьеру

Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи по футболу

Юрген Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи по футболу

Джокович установил рекорд по числу недель на вершине ATP

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });