ЦСКА стал полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России по футболу
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА по сумме двух матчей обыграли "Краснодар" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Второй матч проходил в Краснодаре во вторник, его выиграли хозяева поля - 1:0. Победу "Краснодару" принес точный удар Эдуарда Сперцяна (50-я минута).
Первая встреча (23 февраля), однако, завершилась в пользу ЦСКА со счетом 3:0.
ЦСКА выиграл двухматчевое противостояние с результатом 3:1 и пробился в полуфинал Пути РПЛ.
"Краснодар" продолжит бороться за трофей в Пути регионов.
Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак".