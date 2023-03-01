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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом во втором круге турнира категории ATP 500 в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

Россиянин в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает седьмое место; Бублик, родившийся в России и до 2016 год игравший под флагом РФ, - 46-е.

В следующем круге Медведев сыграет с 20-й ракеткой мира хорватом Борной Чоричем.

В этом году 27-летний россиянин завоевал два титула: 19 февраля он выиграл турнир категории ATP 500 в Роттердаме, 25 февраля – турнир категории ATP 250 в Дохе.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет $2,85 млн.

теннис Даниил Медведев
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