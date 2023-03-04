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Дубль Малкома принёс "Зениту" победу над "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) обыграли "Пари Нижний Новгород" в 18-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Петербурге закончилась со счетом 3:0. Дубль оформил Малком (12-я и 48-я минуты). Еще один гол на счету Александра Ерохина (82).

"Зенит" лидирует в РПЛ, набрав 45 очков. "Пари НН" занимает 12-е место (19 очков).

В 19-м туре "Зенит" ждет встреча с подмосковными "Химками", игра пройдет 12 марта. "Пари НН" в тот же день сыграет с "Ростовом".

футбол РПЛ Зенит Пари НН
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