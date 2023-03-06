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Хирамагомедов встретится с Ермековым в со-главном бою турнира лиги Ural FC

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Гамзат Хирамагомедов и чемпион Eagle FC Даурен Ермеков из Казахстана проведут поединок по правилам ММА в среднем весе. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ural Fighting Championship, в рамках бойцовского турнира которого в Самаре пройдет поединок.

Бой Хирамагомедова с Ермековым будет со-главным поединком шоу. Главным событием, как анонсировалось будет поединок по правилам К-1 между российским тяжеловесом Вячеславом Дациком и бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.

Для Хирамагомедова и Ермекова эта встреча станет третьей между собой. В 2015 году они провели поединок в финале чемпионата мира по ММА, тогда единогласным решением судей сильнее оказался россиянин. В июле 2022 года Ермеков в Актау техническим нокаутом во втором раунде победил Хирамагомедова. После того поединка ни один из них не выходил в октагон.

В активе Ермекова 17 побед в ММА при пяти поражениях. Его соперниками были, в частности, Владимир Минеев, Артур Гусейнов, Шамиль Абдулаев, Сергей Калинин. На счету Хирамагомедова 10 побед и два поражения в ММА. Россиянин выходил триумфатором в поединках с такими оппонентами, как Алексей Буторин, Бахтияр Аббасов.

смешанные единоборства MMA
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