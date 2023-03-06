Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав сборной перед мартовским учебно-тренировочным сбором.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, в списке фигурирует 41 футболист.

Вратари: Антон Шунин ("Динамо", Москва), Александр Селихов ("Спартак", Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов", Ростов-на-Дону), Сослан Джанаев ("Сочи"), Илья Помазун ("Урал", Екатеринбург).

Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – "Спартак", Москва), Максим Осипенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Артём Макарчук ("Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара), Мингиян Бевеев ("Урал", Екатеринбург), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Станислав Магкеев ("Локомотив", Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Данил Глебов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов ("Краснодар), Александр Коваленко ("Крылья Советов", Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – "Динамо", Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – "Спартак", Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук ("Торино", Турин), Александр Головин ("Монако").

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Владимир Писарский ("Крылья Советов", Самара), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что окончательный состав станет известен 16 марта.

"Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами —это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее, мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России", - сказал Карпин.

"Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется", - отметил он.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России пройдёт с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.