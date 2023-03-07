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Ирине Винер вручили благодарность президента России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отмечена благодарностью президента РФ.

Награждение состоялось в рамках церемонии во вторник в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

"Приятно получить высокую награду, что может быть выше благодарности президента? Спасибо за поддержку спортсменов, за то, что наша страна делает все возможное, чтобы наш спорт прогрессировал и двигался вперед", - сказал Винер.

СпортМеждународная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два годаМеждународная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два годаЧитать подробнее

Винер подготовила большое количество спортсменок, ставших в итоге победительницами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупнейших международных соревнований.

6 марта Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года за публичные высказывания по итогам результатов сборной России на Олимпиаде в Токио. Комментарии относительно оценок россиянок в индивидуальном и командном многоборье на ОИ, где россиянки впервые за много лет остались без золотых медалей, признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды обвиняется также в нежелании сотрудничать со следствием по делу о снятии кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

художественная гимнастика Ирина Винер
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