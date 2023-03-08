ЦСКА разгромил "Северсталь" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли крупное поражение череповецкой "Северстали" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат игры в Череповце - 9:3 (4:0, 2:1, 3:2). За ЦСКА отличились Сергей Плотников (9-я минута), Владислав Каменев (11), Павел Карнаухов (14), Антон Слепышев (17 и 56), Тахир Мингачев (26 и 60), Михаил Григоренко (28) и Прохор Полтапов (57). В составе "Северстали" забили Робин Пресс (25), Руслан Абросимов (51) и Егор Морозов (56).
ЦСКА сравнял счет в серии - 2:2.
Пятый матч пройдет в Москве 10 марта.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.