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Россиян обяжут подписать кодекс поведения для участия в Уимблдоне

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Организаторы турнира Большого шлема в Уимблдоне разработали российским теннисистам кодекс поведения для их участия в соревновании, сообщает Daily Mail.

Документ предусматривает отказ россиян от демонстрации государственной символики РФ. Российских теннисистов не будут принуждать к публичным заявлениям о несогласии с проводимой на Украине спецоперацией, но и ее публичная поддержка запрещена.

Нарушение кодекса повлечет за собой исключение спортсмена из турнира.

Предложенное организаторами турнира в Уимблдоне компромиссное решение поддерживается правительством Великобритании, которое дало понять, что не будет блокировать заявки на получение визы от российских игроков.

В 2022 году организаторы Уимблдонского турнира решили не допустить представителей России и Белоруссии к участию в соревновании из-за ситуации на Украине. В результате Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) сняли с турнира рейтинговые очки.

теннис Уимблдон
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