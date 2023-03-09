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Винер заявила об отсутствии планов завершать карьеру из-за отстранения

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что ее отстранение от работы на международных соревнованиях не повлияет на карьеру.

СпортМеждународная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два годаМеждународная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два годаЧитать подробнее

"Я не собираюсь ничего заканчивать, для меня это не играет никакой роли, вообще. Чемпионат мира я вела онлайн. Все было здорово. Через полтора месяца после Олимпиады был ЧМ, 8 из 9 медалей выиграла Россия", - приводит слова Винер "Матч ТВ".

6 марта Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года за публичные высказывания по итогам результатов сборной России на Олимпиаде в Токио. Комментарии относительно оценок россиянок в индивидуальном и командном многоборье на ОИ, где россиянки впервые за много лет остались без золотых медалей, признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды обвиняется также в нежелании сотрудничать со следствием по делу о снятии кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

художественная гимнастика Ирина Винер
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