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МЮ разгромил "Бетис" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 нанес поражение испанскому "Бетису" в первой встрече в рамках 1/8 финала Лиги Европы, второго по статусу международного клубного турнира континента.

Голы в составе МЮ провели Маркус Рашфорд (6 минута), Антони (52), Бруну Фернандеш (58), Ваут Вегорст (84). Автор гола в составе "Бетиса" - Айосе Перес (32).

Параллельно шли еще три матча, их результаты: "Севилья" (Испания) – "Фенербахче" (Турция) – 2:0, "Шахтер" (Украина) – "Фейеноорд" (Нидерланды) – 1:1, "Ювентус" (Италия) – "Фрайбург" (Германия) – 1:0.

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