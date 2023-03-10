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Казахстанский боксер Головкин отказался от защиты титула чемпиона мира по версии WBA

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Казахстанский боксер Геннадий Головкин не примет участия в обязательном поединке по защите титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в среднем весе, сообщает пресс-служба WBA.

"В среднем весе теперь есть только один чемпион по версии WBA - кубинец Эрисланди Ларой", - заявили в пресс-службе.

Головкин и Ларой должны были выйти на ринг, чтобы поспорить за титул чемпион мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг).

Казахстанец завоевал титул в апреле 2022 года.

бокс Геннадий Головкин ЦИФ
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