Поиск
Реклама20idei.ru

Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса

Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса
Сауль Альварес (в короне) и Геннадий Головкин (на переднем плане слева)
Фото: Sarah Stier/Getty Image

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса в поединке, состоявшемся в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье по московскому времени.

Бой растянулся на все 12 раундов, в результате победа была присуждена Альваресу единогласным решением судей.

На кону поединка были чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе. Обладателем поясов был Альварес, который, таким образом, их сохранил. Для Головкина это был дебютный бой в данной весовой категории.

В результате 40-летний Головкин проиграл второй бой в своей карьере на профессиональном ринге при 42 победах (37 – нокаутом) и одной ничьей. В свою очередь, 32-летний Альварес одержал 58 победу (39 раз он выигрывал нокаутом), также на его счету по две ничьи и поражения.

бокс Геннадий Головкин Сауль Альварес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Зенит" в большинстве обыграл "Динамо" в матче РПЛ

Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома

Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома

ФК "Торпедо" одержал первую победу в чемпионате России, обыграв ЦСКА

Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян и белорусов

Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян и белорусов

"Спартак" разгромил "Факел" в Кубке России по футболу

Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

Российский автогонщик Шварцман выступит на Гран-при США "Формулы-1"

Назван итоговый состав сборной России на подготовку к игре с Киргизией

Назван итоговый состав сборной России на подготовку к игре с Киргизией

В Киргизии отвергли срыв товарищеского матча местной сборной по футболу с Россией

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в матче Кубка России по футболу

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в матче Кубка России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });