Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса

Сауль Альварес (в короне) и Геннадий Головкин (на переднем плане слева) Фото: Sarah Stier/Getty Image

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса в поединке, состоявшемся в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье по московскому времени.

Бой растянулся на все 12 раундов, в результате победа была присуждена Альваресу единогласным решением судей.

На кону поединка были чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе. Обладателем поясов был Альварес, который, таким образом, их сохранил. Для Головкина это был дебютный бой в данной весовой категории.

В результате 40-летний Головкин проиграл второй бой в своей карьере на профессиональном ринге при 42 победах (37 – нокаутом) и одной ничьей. В свою очередь, 32-летний Альварес одержал 58 победу (39 раз он выигрывал нокаутом), также на его счету по две ничьи и поражения.