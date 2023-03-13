В РФС заявили, что только еще обсуждают участие сборной России в азиатском турнире

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз пока не подтверждает участие сборной России в первом розыгрыше чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), сообщает пресс-служба РФС.

"В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник пресс-служба Федерации футбола Таджикистана сообщила об участии национальной команды России в чемпионате CAFA 2023 года вместе со сборными Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.