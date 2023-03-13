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ФК ЦСКА подписал контракт с 17-летним воспитанником Глебовым

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА продлил соглашение с полузащитником Кириллом Глебовым, сообщается на сайте ФК.

"Сегодня красно-синие заключили новый контракт с воспитанником нашей академии", - говорится в сообщении.

О конкретных сроках действия контракта с 17-летним футболистом не говорится, отмечается, что он несет долгосрочный характер.

Полузащитник провел с основным составом команды все зимние тренировочные сборы, сыграл за нее в двух первых после возобновления сезона РПЛ матчах.

футбол ЦСКА
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