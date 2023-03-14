Касаткина проиграла Грачевой на теннисном турнире в США
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина потерпела поражение от своей соотечественницы Варвары Грачевой в третьем круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Грачевой.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации Касаткина располагается на восьмой строчке, Грачева занимает 66-е место.
В следующем раунде турнира Грачева встретится с представительницей Казахстана, ранее игравшей за Россию уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной (№10 в рейтинге WTA).