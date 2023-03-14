Поиск

Касаткина проиграла Грачевой на теннисном турнире в США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Дарья Касаткина потерпела поражение от своей соотечественницы Варвары Грачевой в третьем круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Грачевой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Касаткина располагается на восьмой строчке, Грачева занимает 66-е место.

В следующем раунде турнира Грачева встретится с представительницей Казахстана, ранее игравшей за Россию уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной (№10 в рейтинге WTA).

теннис США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянин Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам

Тренер сборной Польши по гребле выступил против отстранения россиян

Сборная России сыграет в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Сборная России сыграет в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Дзюба назвал странными причины его невызова в сборную России

Медведев и Рублев вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

"Торпедо" вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ, выбив московское "Динамо"

ЦСКА разгромил "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

"Зенит" вырвал победу над "Химками" в матче РПЛ

"Зенит" вырвал победу над "Химками" в матче РПЛ

Тим Цзю стал временным чемпионом мира по версии WBO

Россиянин Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою турнира UFC

Россиянин Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою турнира UFC
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });