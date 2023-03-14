Поиск

Хирамагомедов уверен, что бой с Ермековым на турнире лиги Ural FC 2 будет захватывающим

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российский боец Гамзат Хирамагомедов считает, что его поединок против Даурена Ермекова из Казахстана по правилам ММА не оставит публику равнодушной.

"Болельщики, как и я, считают этот поединок захватывающим. У нас ничейный счет в противостоянии. Мне кажется, что для всех, кто следит за индустрией ММА, этот бой будет очень интересным", - сказал Хирамагомедов, слова которого "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Ural FC 2.

СпортХирамагомедов встретится с Ермековым в со-главном бою турнира лиги Ural FCЧитать подробнее

Поединок представителей среднего веса будет со-главным на турнире Ural FC 2, который пройдет 25 марта в Самаре.

Хирамагомедов также прокомментировал словесную перепалку между Ермековым и Фаридуном Одиловым из Таджикистана и объяснил, почему не стал вмешиваться. "Вот есть такое выражение: "Не хочется быть в каждой бочке затычкой". Если у них что-то личное, то пусть они между собой выяснят. Мне хочется решить всё в своем противостоянии с Дауреном, причем сделать это тихо и молча. А то в прошлый раз у нас недоразумение получилось. С моей стороны идет молчание перед бурей", - сказал российский боец.

На счету Хирамагомедова 10 побед и два поражения в ММА. Россиянин выходил триумфатором в поединках с такими оппонентами, как Алексей Буторин, Бахтияр Аббасов. В активе Ермекова 17 побед в ММА при пяти поражениях. Его соперниками были, в частности, Владимир Минеев, Артур Гусейнов, Шамиль Абдулаев, Сергей Калинин.

смешанные единоборства ММА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "КАМАЗ-Мастере" заявили, что некоторые участники "Дакара" хотят возвращения команды

В "КАМАЗ-Мастере" заявили, что некоторые участники "Дакара" хотят возвращения команды

Жамнов возглавил ХК "Спартак"

Жамнов возглавил ХК "Спартак"

Россиянин Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам

Тренер сборной Польши по гребле выступил против отстранения россиян

Сборная России сыграет в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Сборная России сыграет в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Дзюба назвал странными причины его невызова в сборную России

Медведев и Рублев вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

"Торпедо" вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ, выбив московское "Динамо"

ЦСКА разгромил "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

"Зенит" вырвал победу над "Химками" в матче РПЛ

"Зенит" вырвал победу над "Химками" в матче РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });