Хирамагомедов уверен, что бой с Ермековым на турнире лиги Ural FC 2 будет захватывающим

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российский боец Гамзат Хирамагомедов считает, что его поединок против Даурена Ермекова из Казахстана по правилам ММА не оставит публику равнодушной.

"Болельщики, как и я, считают этот поединок захватывающим. У нас ничейный счет в противостоянии. Мне кажется, что для всех, кто следит за индустрией ММА, этот бой будет очень интересным", - сказал Хирамагомедов, слова которого "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Ural FC 2.

Поединок представителей среднего веса будет со-главным на турнире Ural FC 2, который пройдет 25 марта в Самаре.

Хирамагомедов также прокомментировал словесную перепалку между Ермековым и Фаридуном Одиловым из Таджикистана и объяснил, почему не стал вмешиваться. "Вот есть такое выражение: "Не хочется быть в каждой бочке затычкой". Если у них что-то личное, то пусть они между собой выяснят. Мне хочется решить всё в своем противостоянии с Дауреном, причем сделать это тихо и молча. А то в прошлый раз у нас недоразумение получилось. С моей стороны идет молчание перед бурей", - сказал российский боец.

На счету Хирамагомедова 10 побед и два поражения в ММА. Россиянин выходил триумфатором в поединках с такими оппонентами, как Алексей Буторин, Бахтияр Аббасов. В активе Ермекова 17 побед в ММА при пяти поражениях. Его соперниками были, в частности, Владимир Минеев, Артур Гусейнов, Шамиль Абдулаев, Сергей Калинин.