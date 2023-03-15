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Возглавивший ХК "Спартак" Жамнов допустил возвращение Ковальчука в клуб

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Бывший хоккеист московского "Спартака" Илья Ковальчук в любой момент может вернуться в клуб в том или ином качестве, заявил новый главный тренер команды Алексей Жамнов.

"А почему нет? С ним и так руководство "Спартака" общается. Он всегда может вернуться. Но вы поймите правильно, об этом лучше разговаривать с Ильей и с руководителями "Спартака". Никто ведь не знает окончательно, какие планы у Ильи, как он это все видит", - приводит слова Жамнова "Матч ТВ".

39-летний Ковальчук является воспитанником "Спартака", за основную команду играл с 1999 по 2001 год. После этого перешел в выступавший в НХЛ клуб "Атланта". Также в Национальной хоккейной лиге выступал за "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". В России защищал цвета "Ак Барса", "Химика", СКА. Последним клубом был "Авангард", после окончания сезона-2020/21 Ковальчук больше не играл.

Что касается Жамнова, он возглавил "Спартак" 14 марта.

хоккей Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук
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