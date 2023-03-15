Синхронистка Ищенко назвала неожиданным ее включение в Международный зал славы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прославленная российская синхронистка Наталья Ищенко не знала о том, что ее кандидатура рассматривалась для включения в Международный зал славы плавания (ISHOF, США), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора Калининградской области.

"Я не знала, что мою кандидатуру рассматривают. Абсолютно неожиданно. Очень почетно, спасибо большое за это решение. Номинацией оценили труд не только мой, но и огромного количества людей: тренеров, напарниц, всех, кто со мной работал ", - в пресс-службе процитировали Ищенко, которая в настоящее время является заместителем председателя правительства Калининградской области - министром спорта.

По словам Ищенко, о решении Международного зала славы плавания ей сообщил "президент Всероссийской федерации плавания и четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Валерьевич Сальников, поздравил. Приглашений и других официальных писем от оргкомитета не получала".

Как сообщалось, пятикратная олимпийская чемпионка Ищенко вошла в число спортсменов, которые в 2023 году будут включены ISHOF. Соответствующая церемония пройдет 30 сентября 2023 года.