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"Зенит" потерпел второе поражение в сезоне РПЛ, проиграв ЦСКА

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА на своем поле одержали победу над соперниками из "Зенита" (Санкт-Петербург) в матче 20-го тура Мир Российской премьер-лиги.

Результат игры - 1:0. Победу ЦСКА принес гол Федора Чалова, забитый на 72-й минуте.

"Зенит" потерпел второе поражение в 20-ти турах чемпионата. Петербургский клуб продолжает лидировать в чемпионате, имея в активе 48 очков. Ближайший преследователь - "Ростов", который отстает на 7 баллов. ЦСКА идет на пятом месте, у клуба 35 очков.

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Уралом" (Екатеринбург), ЦСКА встретится с воронежским "Факелом".

Россия РПЛ ЦСКА Зенит
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