Экс-футболист молодежной сборной России Тикнизян получил армянский паспорт

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Наир Тикнизян получил паспорт Армении, сообщает "Спорт-Экспресс".

Футболист получил вызов в сборную Армении на матч квалификации чемпионата Европы-2024 против национальной команды Турции.

Ранее 23-летний Тикнизян играл за молодежную сборную России, провел за нее семь матчей. В марте этого года он объявил о решении играть за сборную Армении.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел за "Локомотив" 20 матчей в Российской премьер-лиге, на его счету гол и две результативные передачи.