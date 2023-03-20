Кокорин довел до 11 число своих голов за кипрский "Арис"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Арис" со счетом 4:0 нанес поражение команде АЕК в домашнем матче 28-го тура чемпионата Кипра по футболу.

Один из голов - на 10-й минуте - провел российский нападающий Александр Кокорин. Принадлежащий итальянской "Фиорентине" и играющий за "Арис" на правах аренды россиянин довел число своих голов на Кипре до 11. В общей сложности 32-летний форвард провел в составе "Ариса" 22 матча.

В настоящий момент "Арис" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав в 28 матчах 57 очков. Столько же баллов набрал АЕК, опережающий "Арис" по дополнительным показателям. Лидирует АПОЭЛ - 61 очко.