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СКА одержал третью победу над "Торпедо" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА выиграл у нижегородского "Торпедо" в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 4: 0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу СКА.

Команда из Санкт-Петербурга, таким образом, упрочила преимущество в серии, доведя ее по победам до 3-0. Для выхода в следующую стадию турнира игрокам СКА достаточно выиграть у "Торпедо" еще один матч.

Следующая игра также пройдет в Нижнем Новгороде 22 апреля.

хоккей КХЛ
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