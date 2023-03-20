СКА одержал третью победу над "Торпедо" в серии плей-офф КХЛ
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА выиграл у нижегородского "Торпедо" в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 4: 0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу СКА.
Команда из Санкт-Петербурга, таким образом, упрочила преимущество в серии, доведя ее по победам до 3-0. Для выхода в следующую стадию турнира игрокам СКА достаточно выиграть у "Торпедо" еще один матч.
Следующая игра также пройдет в Нижнем Новгороде 22 апреля.