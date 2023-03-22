Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжам

Александр Большунов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Александр Большунов и Александр Терентьев стали победителями в командном спринте на проходящем в Тюмени чемпионате России по лыжным гонкам.

Дистанцию спортсмены, представляющие Архангельскую область, преодолели за 23 минуты 25,2 секунды.

Второе место заняли Антон Тимашов, Иван Горбунов (Татарстан). Третье - Иван Якимушкин, Евгений Белов (Тюменская область-3).

Женский командный спринт выиграли Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина из сборной Тюменской области - 26 минут 40,1 секунды. Второе место заняли Алена Перевозчикова, Екатерина Носкова (ХМАО-Югра), третье - Ольга Царева, Юлия Ступак (Коми).

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов, таким образом, выиграл третью золотую медаль чемпионата России-2023. До этого он становился лучшим в скиатлоне и в гонке на 15 км. Также он завоевал бронзу в спринте. Двукратный бронзовый призер ОИ Терентьев на чемпионате России-2023 становился серебряным призером в спринте.