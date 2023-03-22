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"Ак Барс" упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Адмиралом"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" нанес поражение владивостоксому "Адмиралу" в четвертом матче четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу клуба из столицы Татарстана. Решающую шайбу команда из столицы Татарстана провела в овертайме.

"Ак Барс" упрочил преимущество в серии по победам - 3-1. До выхода в следующий раунд ему осталось выиграть у "Адмирала" один матч.

Следующая игра пройдет 24 марта в Казани.

Команды в турнире представляют Восточную конференцию КХЛ.

хоккей КХЛ
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