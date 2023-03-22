Федерация хоккея России раскритиковала продление санкций против национальной сборной

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить санкции в отношении сборной РФ не идет на пользу мировому хоккею, заявили в Федерации хоккея России (ФХР) в среду.

"Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине "безопасности участников" - это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФХР.

"Формат таких соревнований, как чемпионат мира, предусматривает состязание между сильнейшими спортсменами планеты, без дискриминации по национальному или этническому признаку. Россия - одна из ведущих стран мирового хоккея, входит в число лидеров по победам и медалям на самых престижных международных турнирах", - подчеркивается в релизе.

Отмечается, что "ФХР продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования".

Ранее в среду ИИХФ объявила о продлении действия санкций в отношении сборных России и Белоруссии на сезон-2023/24. Санкции были наложены в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).