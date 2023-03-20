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Три очка Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Миннесотой"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Миннесота" одержала победу над "Вашингтоном" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла на льду "Миннесоты" завершилась со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) в ее пользу.

В составе "Вашингтона" 3 очка (2+1 по системе "гол+пас") в этой встрече набрал российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Это позволило 37-летнему хоккеисту довести число своих голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ до 819. Россиянин по этому показателю занимает второе место в истории лиги, он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки (894) до 75 голов.

Что касается российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова, из-за травмы он вновь пропустил игру своей команды.

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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