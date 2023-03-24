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Дацик оказался тяжелее Мондрагона на взвешивании перед боем

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Дацик оказался на 1,7 кг тяжелее бразильца Джеронимо "Мондрагон" Дос Сантоса на взвешивании в преддверии их боя в Самаре.

Вес Дацика составил 120 кг, Мондрагона – 118,3 кг.

Поединок Дацика и Мондрагона пройдет в рамках шоу Ural FC 2 в Самаре и будет главным событием вечера. Бой соперников будет проходить по правилам К-1 в тяжелом весе.

В со-главном событии шоу третий поединок между собой проведут россиянин Гамзат Хирамагомедов и казахстанец Даурен Ермеков. Вес Хирамагомедова составил 84,45 кг, вес Ермекова – 84,5 кг.

Также в пятницу в Самаре впервые будет разыгран пояс Ural FC. Вакантный титул оспорят кикбоксеры – россиянин Валерий Бизяев и экс-боец Glory бразилец Ариэл Мачадо. Вес Бизяева составил 90,65 кг, масса тела Мачадо составила 90,85 кг.

Полностью кард Ural FC 2 в Самаре с результатами технического взвешивания выглядит следующим образом:

Результаты взвешиваний в остальных парах

К-1 в ММА-перчатках: Шамиль Абасов (113.5 кг) vs Хусанхон Баратов (118.5 кг);

ММА: Александр Маслов (107.7 кг) vs Дмитрий Андрюшко (110.3 кг);

ММА: Рамис Терегулов (120 кг) vs Кодирхон Ганиев (109.4);

ММА: Вячеслав Шулепов (77.4 кг) vs Рим Хазиахметов (77.4 кг);

К-1: Александр Кобенко (70.4 кг) vs Мелетис Какубавас (69.45 кг);

ММА: Никита Подковальников (72.95 кг) vs Серикбай Ходжабаев (74.5 кг);

К-1: Александр Гельвих (75.95 кг) vs Бекжан уулу Адилет (76 кг);

ММА: Владислав Фокин (92.3 кг) vs Кадыр Курстанбек Уулу (93.2 кг);

К-1 в ММА-перчатках: Георгий Клим (79.75 кг) vs Александр Дмитренко (80.95 кг);

ММА: Татьяна Постарнакова (57 кг) vs Милана Пагиева (58.38);

ММА: Денис Сафуанов (65.75 кг) vs Владимир Шельпяков (65.9 кг).

Ходжабаев и Пигиева не уложились в соответствующие весовые категории, на бой они выйдут с желтой карточкой, а также будут лишены части гонорара.

ММА смешанные единоборства
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